Audiência pública vai debater reforma e modernização da rodovia AM-010

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), realizará uma audiência pública virtual para apresentar e debater o projeto da “Reforma e Modernização da Rodovia AM-010”. O evento acontecerá no dia 12 de março, a partir das 10h.

Diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e pelas medidas dispostas em decreto governamental para prevenir a propagação do vírus e garantir a segurança dos participantes, a audiência será realizada de forma totalmente virtual, pelo canal do Governo do Amazonas no Youtube (https://www.youtube.com/governodoamazonas) e no Facebook da Seinfra (https://www.facebook.com/seinfraam).

Inscrições – Os interessados em participar diretamente da audiência pública virtual deverão acessar o formulário de inscrição que está disponível no site da Seinfra, no endereço eletrônico www.seinfra.am.gov.br. Após efetuada a inscrição, limitada a um total de 250 participantes, será encaminhado um e-mail de confirmação e instruções sobre como participar do evento.

As perguntas e sugestões poderão ser enviadas por formulário disponível no site. Os questionamentos enviados previamente e que não forem respondidos durante a audiência serão atendidos posteriormente pela assessoria.

Outras informações podem ser obtidas por meio do Aviso de Audiência Pública Virtual nº 01/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 21 da edição de nº 34.445 publicada no dia 26 de fevereiro último.

A Seinfra também disponibilizou o número (92) 99263-0198 para informações sobre a inscrição e participação.