Aprovados no concurso público do Detran Amazonas são empossados

Manaus/AM - Cerca de 30 aprovados no primeiro concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) tomaram posse nesta sexta-feira (02), na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste. O governador Wilson Lima já determinou chamar outros 15 aprovados na próxima semana.

O certame ofertou 183 vagas de níveis médio e superior. Os empossados têm prazo legal de 30 dias, a contar desta sexta-feira, para entrar em exercício de suas funções.

No início de novembro, o Governo do Amazonas divulgou uma lista com 50 nomes aprovados, mas 13 anunciaram desistência da posse, cinco pediram prorrogação de prazo e dois solicitaram reposicionamento na ordem de convocação.

Para ocupar as vagas das pessoas que anunciaram desistência e pediram reposicionamento, serão chamados os candidatos classificados em sequência. Essa convocação vai ocorrer nos próximos dias.

Demais aprovados

Para os cargos nos quais é necessário curso de formação – agente de trânsito, vistoriador de veículo, examinador e perito de acidente de trânsito – a convocação para dar início a essa etapa do certame será em março de 2023. O curso está previsto para ser iniciado em abril.

O curso tem caráter classificatório e eliminatório, de modo que só serão nomeados os candidatos mais bem classificados, respeitando as seguintes quantidades de vagas: 55 para agente de trânsito, 40 para examinador de trânsito, 3 para perito de acidente de trânsito e 10 para vistoriadores de veículos.