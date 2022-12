Sobe para 17 número de representantes do Amazonas na equipe de transição do governo Lula

Meio Ambiente - ex-reitora da Universidade do Estado do Amazonas (UFAM), Marilene Corrêa.

Grupo dos Povos Originários - Lideranças indígenas Beto, Elieseo Marubo e Jecinaldo Barbosa, além do prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Miranda, o presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Marivelton Baré e o ex-senador João Pedro (PT);

Manaus/AM - Subiu para 17 o número de representantes do Amazonas que integram a equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todos são voluntários e não vão receber pelo serviço prestado durante os trabalhos do grupo.

