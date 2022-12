Copa na Arena: Torcedores podem se vacinar contra Covid-19 durante jogos do Brasil

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 segue disponível aos amantes do futebol durante as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, realizadas no Pódio da Arena da Amazônia, em Manaus.

A ação oferta todas as doses da vacina para a população com 5 anos ou mais, durante a transmissão das partidas de futebol na Arena da Amazônia, em Manaus. A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a vacina segue sendo a ferramenta mais poderosa para continuar enfrentando a pandemia de Covid-19.

Até o fim do jogo de sexta-feira (02), 160 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas durante a transmissão do jogo da Seleção Brasileira. A quantidade soma-se ao montante de 864 doses que foram aplicadas, sendo 564 no jogo realizado na quinta-feira (24) e 300 no jogo realizado na segunda-feira (28).