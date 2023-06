Aprovados em concursos públicos da PGE são nomeados no Amazonas

Manaus/AM - A nomeação dos aprovados no 10º concurso público para Procurador do Estado do Amazonas de 3ª Classe e no 1º concurso público para o quadro de pessoal permanente da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), foi publicada na edição do último dia 19 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os concursos ocorreram em 2022, ano em que a PGE-AM festejou seu cinqüentenário de existência. Além do inédito certame para provimento de cargos da atividade meio, o órgão voltou a fazer a seleção para Procuradores do Estado do Amazonas, cujo último concurso havia ocorrido em 2016.

O cargo de Procurador do Estado tem suas atribuições definidas na Lei nº 1.639, de 30 de dezembro de 1983 (Lei Orgânica da PGE), e pelas Constituições Federal e Estadual. Este 10º concurso contou com três etapas, incluindo uma inédita prova oral com os candidatos.

Já para o quadro de pessoal permanente foram nomeados 28 candidatos aprovados nas vagas de Analista Procuratorial com lotação em Manaus e Brasília, Técnico em Gestão Procuratorial com Especialidade em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Contabilidade, Avaliação Imobiliária, Controle Interno, Administração e Informática.