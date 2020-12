Após reabrir comércio, Governo dita regras para empresários no Amazonas

Manaus/AM - Após uma série de protestos e um sábado caótico que repercutiram no país inteiro, o governador Wilson Lima decidiu reabrir o comércio no estado, mas chamou empresários e lojistas para a responsabilidade. Lima estabeleceu que os comércios deverão controlar a lotação nos espaços e determinou que os empresários terão que prestar apoio médico ao funcionário que contrair covid-19:

"Para evitar aglomeração no transporte público, terão máscaras disponíveis, além de álcool em gel. Dentro dos estabelecimentos comerciais foi reforçada a necessidade de ter apenas 50% de pessoas da capacidade, apoio médico para os funcionários que pegarem Covid-19 durante o vínculo trabalhista. Os membros dessas associações irão participar das fiscalizações na nossa CIF", pontuou.

O governador pediu ainda que os empresários divulguem em seus comerciais na TV, medidas de conscientização e prevenção. Ele também avisou que ao término dos 15 dias de decreto, a situação dos casos de covid no estado serão reavaliados e caso haja aumento, um novo fechamento do comércio pode acontecer:

"Esse nosso decreto começa a valer a partir de segunda-feira, até o dia 11 de janeiro. Se nós tivermos um nível menor, abaixo de 85% de ocupação de leitos de UTI, há possibilidade da gente aumentar a nossa flexibilização. No entanto, se a gente tiver um aumento desse percentual, a gente vai sentar pra reunir e entender quais novas decisões e restrições nós vamos adotar", destacou.

A flexibilização ocorreu após uma reunião entre o governador e representantes do comércio que entrou pela madrugada. A categoria se revoltou com o impacto que o decreto iria provocar na economia local, justamente na época de fim de ano, considerada o ápice de vários setores do comércio. Foi necessário que os trabalhadores fossem para as ruas e parassem Manaus em vários pontos para chamar a atenção do Governo para a situação.