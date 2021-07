Após decisão da Justiça, José Roberto Tadros tem bens desbloqueados

Manaus/AM - Os bens do presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) José Roberto Tadros foram desbloqueados após decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O mesmo ocorreu com as outras partes envolvidas na ação do Ministério Público. A decisão foi proferida pelo desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, da Terceira Câmara Cível do TJAM, no dia 22 de julho.

A Confederação informou ainda em nota que 'não houve prejuízos ao Sesc-AM, conforme demonstrado em pareceres técnicos emitidos pelos órgãos de controle, e manifesta sua total confiança no esclarecimento dos fatos'.