Irmãos Souza são inocentados de acusações de associação ao tráfico no AM

Manaus/AM - Após mais de 10 anos de briga judicial, os irmãos Carlos e Fausto Souza, foram inocentados nesta segunda-feira (26), pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas (TJ-AM) das acusações de associação ao tráfico.

A decisão foi do desembargador relator do processo Mauro Bessa. Os irmãos chegaram a ser condenados em primeira instância, mas foi na segunda instância que eles foram inocentados devido a insuficiência de provas no caso.

Em vídeo, Carlos Souza agradece que “a Justiça foi feita”, e afirma que a notícia foi um presente, pois amanhã (27), será aniversário da morte de Wallace Souza, falecido em 27 de julho de 2010, ao sofre uma parada cardíaca, durante tratamento de ascite refratária (acúmulo de líquido no interior do abdômen) decorrente da síndrome de Budd Chiari, uma doença no fígado.