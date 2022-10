Animais morrem por suspeita de raiva e caso é investigado no Amazonas

Manaus/AM –O Centro de Zoonoses do município de Careiro investiga o caso das mortes de quatro animais por suspeita de raiva na Comunidade do Mamori, que fica localizada perto do município.

Conforme o proprietário do rebanho, os gados começaram a apresentar os sintomas da doença ao terem sido levados para uma propriedade no local por conta da seca.

Ele conta que é a segunda vez que isso acontece e que suspeita que um morcego tenha atacado e mordido os animais. Logo depois, eles começaram a apresentar sintomas como espasmos, salivação abundante e agressividade, por fim acabaram morrendo.

Por ser um caso recorrente, o homem decidiu acionar as autoridades e todas as pessoas que tiveram contato com os animais, estão sendo vacinadas, uma vez que a doença é contagiosa e pode afetar e até matar humanos.