Amazonino relembra criação do SOS Manaus, que inspirou Samu

Manaus/AM - O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, publicou, nesta segunda-feira (30), um card relembrando a criação do SOS Manaus, que serviu de inspiração para o lançamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com Amazonino Mendes, o sistema SOS Manaus foi inaugurado em 25 de setembro de 1993, quando ele era então prefeito para atender os chamados de emergência. Inicialmente foram 18 ambulâncias, seis delas dotadas de UTI.

Somente 10 anos depois, em 2003, o Governo Federal resolveu implementar o que hoje é conhecido por Samu. A partir disso, Amazonino reformou e ampliou as bases do Samu e deixou o sistema com frota de 40 modernas ambulâncias.

Em parceria com o Ministério da Saúde e com o Hospital do Coração de São Paulo, foi implantado o sistema de Telemedicina Digital nas ambulâncias do tipo UTI, que passaram a contar com desfibriladores automáticos, equipamentos de reanimação em suspeitas de paradas cardiorrespiratórias, oxímetros de pulso, além de novos ventiladores pulmonares.