Amazonense, Orebe Gomes é destaque como um dos principais ciclistas do país

Manaus/AM - Natural de Pauini, no interior do Amazonas, Orebe Gomes, de 29 anos, desponta como um dos principais ciclistas de alto rendimento do Norte do País.

Gomes deixou o município onde nasceu há oito anos e seguiu para Manaus em busca de melhores oportunidades e com a missão de mudar de vida.

Ao longo dos anos, o destino foi colocando o ciclismo na vida de Orebe. Ele conta que até 2015 usava as bikes apenas para ir ao trabalho e para passeios. Contudo, naquele ano, foi empregado numa fábrica de bicicletas e tudo começou a mudar.

“Eu vi que eles tinham umas bikes diferenciadas, tinham as simples e as diferenciadas. Peguei uma simples, fiz meus passeios e depois dessa experiência me apaixonei e veio o interesse de participar de competições”, lembra.

A partir daquela experiência, Orebe começou a visualizar novos sonhos e novas metas tendo o ciclismo como fonte de inspiração. Agora, as bicicletas são mais que um meio de transporte para o interiorano, são uma forma de mudar vidas e trazer visibilidade para o Amazonas.

Enquanto se dedica aos treinos, Orebe também usa sua bicicleta para ir trabalhar, de segunda a sexta-feira, na loja Capacetes e Companhia. Curiosamente, o destino segue colocando o ciclismo na vida de Gomes como foco principal.

“Lá eles me dão apoio quando vou participar das competições”, comenta agradecido.

E por falar em competições, o atleta se prepara e intensifica os treinos para o próximo desafio da carreira. Ele vai representar o Amazonas na ‘Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada’, que será realizada em Recife, nos dias 19, 20 e 21 de agosto em Recife.