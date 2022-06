Acidente com carro na AM-070 deixa 4 pessoas feridas, entre elas 2 crianças

Felizmente, todos sofreram apenas escoriações leves, mas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros no local e não precisaram ser conduzidas ao hospital.

Na ocasião, as vítimas, todas da mesma família, sendo uma mulher de 51 anos, uma jovem de 20 anos e as duas crianças estavam em um veículo modelo Ônix, que perdeu a direção e capotou no canteiro central.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.