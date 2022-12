Amazonense é expulsa de universidade dos EUA após surto depressivo

Em nota enviada à Folha de São Paulo, a Universidade de Yale afirma que está "trabalhando em mudanças adequadas ao bem-estar emocional e financeiro dos alunos". "Os professores, funcionários e líderes de Yale se importam de maneira profunda com nossos alunos. Reconhecemos quão angustiante e quão difícil é para os estudantes […] quando eles enfrentam desafios de saúde mental.", diz trecho do documento.

Na ocasião, a estudante foi socorrida por um amigo e, no hospital da Yale, ela foi visitada por três representantes da universidade, incluindo um psiquiatra, que teriam a pressionado para que ela deixasse o curso. A amazonense teve 72h após deixar o hospital para retirar seus pertences do dormitório no campus. Ela perdeu o visto de estudante e teve apenas 15 dias para retornar ao Brasil.

