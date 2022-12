Taxas do Detran ficarão mais caras no Amazonas; veja valores

Manaus/AM - As taxas de segurança pública do Detran terão aumento a partir de abril de 2023 no Amazonas.

Para a primeira via de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), categoria A, o valor de R$ 81,70 sobe para R$ 163,41. Já a taxa de exame de aptidão física e mental sofrerá um aumento de 218,89%, passando de R$ 57,71 para R$ 184,03.

Já na marcação de exame técnico-teórico para as categorias "A" e "B", e B/A, o valor vai de R$ 15,18 para R$ 30,37. A taxa de exame prático de direção para a categoria A o valor passa de R$ 24,04 para R$ 48, 08.

Para a categoria B o aumento é de R$ 16,51 para R$ 33,01 e o exame para a categoria "A/B" o reajuste vai de R$ 24,04 para R$ 45,21.

Em relação ao emplacamento de veículos originários de outros Estados o valor será de R$ 243, 44. Para o emplacamento de novo veículo o valor vai de R$ 81,60 para R$ 135,50.

No exame psicotécnico o valor salta de R$ 99,70 para R$ 149,45.

As mudanças nas taxas de segurança pública do Detran-AM foram aprovadas nesta terça-feira (13) na Assembleia Legislativa do Amazonas. A alteração considera "os cenários de redução, extinção, majoração, criação e, em alguns casos, renomeação de taxas", diz o comunicado do estado.

Confira o documento completo abaixo: