Amazonas tem redução de 64% nos casos de dengue; saiba como prevenir

Manaus/AM - O Amazonas registrou uma redução de 64 % nos casos notificados de dengue. Os dados foram consolidados pelo Departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Doenças (DVA) da FVS, que mostram um comparativo de notificações registradas de janeiro a maio de 2022 (3.657) e do mesmo período (janeiro a maio) de 2021, quando foram registrados 10.199.

Dos 3.657 casos de dengue registrados no estado, em 2022, Manaus foi a cidade que mais registrou notificações com 1.013 casos, seguida de Tefé (368), Envira (321), Tapauá (227) e Humaitá (212). De janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 14.907 casos de dengue no Amazonas.

Para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti que, além da dengue, transmite doenças como zika e chikungunya, é necessária a contribuição da população para eliminar criadouros.

Arboviroses - As arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são: dengue, zika e chikungunya. Os vírus causadores dessas doenças são transmitidos por Aedes aegypti.

O Aedes costuma se reproduzir com mais intensidade em épocas em que há a combinação da temperatura mais quente e chuvas. Para se reproduzir, ele precisa de locais com água parada. Por isso, é preciso eliminar possíveis criadouros, impedindo o nascimento do mosquito.

Zika e chikungunya - De janeiro a março de 2022, foram registrados 81 casos de chikungunya no Amazonas. Já de janeiro a dezembro de 2021, foram registrados 371 casos da doença. Com relação à zika, de janeiro a março de 2022, foram registrados 49 casos da doença; de janeiro a dezembro de 2021, foram 213.

Prevenção - A transmissão da dengue acontece através da picada de um mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus, por isso a melhor forma de se proteger contra esta doença é combatendo o mosquito. Para isso, algumas estratégias eficazes incluem evitar o acúmulo de água parada, não deixar entulho no quintal ou colocar telas de proteção nas janelas, por exemplo.

As picadas pelo mosquito da dengue acontecem geralmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, especialmente na região das pernas, tornozelos ou pés. Além disso, a picada é mais comum durante o verão, sendo por isso recomendado usar repelentes no corpo e inseticidas na casa, para proteção.