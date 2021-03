Amazonas se aproxima de meio milhão de doses da vacina da Covid aplicadas

As informações consolidadas pela FVS-AM são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades. Neste balanço, 12 cidades não enviaram a informação: Amaturá, Apuí, Beruri, Codajás, Eirunepé, Ipixuna, Itacoatiara, Juruá, Manaquiri, Pauini, Santo Antônio do Içá e Tabatinga.

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas, desenvolvido pela FVS-AM, com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS), prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com deficiência.

