UEA desenvolve mapa que permite sinalizar pessoas com Covid em Manaus

Manaus/AM - Através do site covid19map.com.br, qualquer pessoa pode sinalizar, por meio de um computador ou celular, que está com Covid-19, informar se precisa de ajuda ou se pode oferecer ajuda. O programa tem a proposta de rastrear focos da doença, com o objetivo de controlar o vírus e os impactos causados na vida dos amazonenses.

A tecnologia consiste em um mapa que é atualizado pela própria população, que indica sua situação de saúde em relação à doença. Através da tecnologia de rastreamento por GPS, uma notificação é criada sinalizando o estado da pessoa no mapa. A cada semana o software relembra o usuário de atualizar o seu estado.

O professor Dr. Fábio Silva relata que no momento da criação do projeto, buscava uma maneira de ajudar a população, "eu estava muito preocupado com a situação da população de Manaus, principalmente com o aumento no número de casos, cada vez mais. E eu pensei na possibilidade de criar uma ferramenta que pudesse ajudar a população no enfrentamento à Covid-19", explicou Silva.

O aluno Victor Yan conta que em conversas com o professor se interessou pelo projeto e ajudou na implementação de outra funcionalidade: oferecer e pedir ajuda, "na versão atual, você consegue oferecer ajuda, por exemplo, oferecendo remédios, cestas básicas ou procurar ajuda, porque tem muita gente que está precisando desse recurso, então a gente faz essa ponte entre quem precisa de ajuda e quem oferece ajuda", contou o estudante.

O professor explica ainda que o site é repleto de gráficos e possui estatísticas de comunidades ribeirinhas e indígenas.

Aplicativo - O projeto ainda possui uma versão em desenvolvimento exclusiva para Android, "nós já estamos trabalhando para desenvolver um aplicativo para android, uma nova versão, que vai permitir que as pessoas possam acessar o mapa e as mesmas funcionalidades do aplicativo que está na web hoje em dia", afirmou o professor.