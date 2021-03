Amazonas envia insumos para cinco estados com alta no casos de covid

Manaus/AM - Além de receber pacientes de covid-19 de outros estados, o Amazonas passou a enviar insumos que possam minimizar os transtornos causados pelo aumento significativo no número de casos da doença.

Para Rondônia estão sendo emprestados 50 concentradores de oxigênio, fruto de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT); uma miniusina de oxigênio emprestada pelo Hospital do Amor da Amazônia, de Rondônia, está sendo devolvida àquele estado. O equipamento foi implantado no HPS Platão Araújo para dar suporte na abertura de 23 leitos de UTI, em fevereiro, mas com a queda no consumo, foi desativada.

Uma usina da empresa White Martins, fornecedora do Estado, que estava sendo usado na rede de saúde estadual, está sendo desmontada e será transportada para o Acre; outras duas miniusinas da empresa serão transportadas para Santa Catarina; 10 respiradores serão enviados para Goiás; bombas de infusão seguirão para o Maranhão e 200 cilindros de oxigênio estão sendo emprestados ao Paraná.

O Brasil vive o pior momento da pandemia com praticamente todos os estados, exceto Amazonas e Roraima, com o número de casos e óbitos em crescimento.