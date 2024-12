Amazonas registra recorde de resgate de pessoas em trabalho escravo no Brasil

Manaus/AM - O Amazonas registrou o maior número de resgate de pessoas em situação de trabalho escravo no Brasil, conforme dados divulgados na segunda-feira (2) pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Dos 441 trabalhadores resgatados no país no primeiro semestre de 2024, cem foram no estado amazonense em área de desmatamento e garimpo.

O estudo mostra que houve uma redução de casos. Em 2023, no mesmo período, o país registrou 98 casos e 1.395 pessoas resgatadas, enquanto em 2024 foram 59 casos e 441 trabalhadores rurais resgatados. Confira abaixo o total de trabalhadores resgatados por unidade de federação:

Amazonas - 100

Minas Gerais - 77

Espírito Santo - 71

Mato Grosso do Sul - 69

Rio Grande do Sul - 41

Maranhão - 25

Paraíba - 17

Bahia - 15

Pernambuco - 9

Mato Grosso - 4

Pará - 4

Rondônia - 4

Paraná - 3

Alagoas - 2

Ainda conforme o CPT, as atividades com maior concentração de trabalhadores resgatados continuaram sendo de lavouras permanentes (209 pessoas), seguida do desmatamento (75), mineração (70), produção de carvão vegetal (44) e a pecuária (39), demonstrando a grande contribuição do agronegócio e da mineração para a perpetuação do trabalho análogo à escravidão.

“É importante ressaltar que os números divulgados refletem apenas uma parte dos casos ocorridos em 2024, pois os dados só são consolidados após tramitação e validação pelos órgãos de fiscalização competentes.”, diz o CPT.

Desmatamento - O documento também mostra que o Amazonas é o estado com maior registro de desmatamento, com 19 ocorrências, seguido por Pará, com 17; Maranhão, com 14 e Rondônia, com 12.

“Foram 100 casos de desmatamento ilegal, dos quais 76% dos registros ocorreram na Amazônia Legal, sendo as comunidades indígenas as que mais sofreram com a devastação do fogo.", aponta o documento.

O documento também mostra o relato do povo Munduruku no Alto Tapajós/PA. “Neste ano de 2024, estamos sofrendo muito com as mudanças climáticas em nosso território. Além dos incêndios, os rios estão secos, as pessoas estão sem água. Em alguns locais, o rio é uma lama de tanta destruição com o garimpo. O rio Marupá secou, os rios estão secando mais do que todos os limites de antes. Precisamos lutar por água potável para nosso povo e condições de vida, mesmo com as mudanças climáticas.”