Amazonas registra mais três casos suspeitos de varíola dos macacos

Três pacientes, sendo dois homens e uma mulher, com sintomas suspeitos estão em isolamento domiciliar e aguardam resultado do laboratório.

Manaus/AM - O Amazonas está monitorando mais três casos suspeitos de varíola dos macacos, segundo dados divulgados, nesta sexta-feira (5), pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).

