Amazonas registra 489 novos casos de covid-19 e mais 7 óbitos pela doença

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 489 novos casos de Covid-19, totalizando 415.278 casos da doença no estado. Foram confirmados 7 óbitos por Covid-19, sendo 5 ocorridos no dia 27/07 e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.508 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (27/07), foram registrados 4 sepultamentos por Covid-19.

Municípios – Dos 415.278 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (28/07), 196.142 são de Manaus (47,23%) e 219.136 do interior do estado (52,77%).

A capital, Manaus, tem 318 novos casos confirmados. No interior, os 27 municípios que têm casos novos registrados são Tefé (31), Borba (26), Itacoatiara (23), Jutaí (14), Codajás (7), Tapauá (7), Urucará (7), Anamã (5), Parintins (5), Rio Preto da Eva (5), Barcelos (4), Coari (4), Ipixuna (4), Lábrea (4), Beruri (3), Iranduba (3), Maraã (3), Presidente Figueiredo (3), São Paulo de Olivença (3), Humaitá (2), Manacapuru (2), Canutama (1), Careiro (1), Itapiranga (1), Japurá (1), Uarini (1) e Urucurituba (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.296 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.212.

A lista inclui novos óbitos em: Manaus (6) e Manacapuru (1).