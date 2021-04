Amazonas registra 426 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (25), foram registrados nove sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta, ainda, que 40.246 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,93% dos casos confirmados ativos.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), informou que o estado registrou 426 novos casos de Covid-19, totalizando 368.139 casos da doença no estado até esta segunda-feira (26).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.