Amazonas registra 26 novas mortes por covid-19

Manaus/AM - O Amazonas registrou 461 novos casos de Covid-19, totalizando 324.564 casos da doença no estado. De acordo o boletim da FVS, foram confirmados 26 óbitos por Covid-19, sendo 17 ocorridos no dia 07/03 e nove óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.288 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste domingo (07), foram registrados 22 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 36.269 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,17% dos casos confirmados ativos.

Os municípios de Alvarães, Envira e Manicoré não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim.

Municípios – Dos 324.564 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (08/03), 150.208 são de Manaus (46,28%) e 174.356 do interior do estado (53,72%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (9.076); Parintins (8.588); Iranduba (7.744); Tefé (7.362); Manacapuru (7.203); São Gabriel da Cachoeira (7.148); Humaitá (6.516); Itacoatiara (6.466); Carauari (5.564); Presidente Figueiredo (5.397); Lábrea (5.203); Rio Preto da Eva (4.088); Careiro (4.072); Barcelos (3.959); Ipixuna (3.813); São Paulo de Olivença (3.706); Eirunepé (3.492); Maués (3.412); Tabatinga (3.055); Itapiranga (2.742); Santa Isabel do Rio Negro (2.650); Manicoré (2.499); Autazes (2.480); Pauini (2.435); Atalaia do Norte (2.411); Alvarães (2.389); Benjamin Constant (2.385); Boca do Acre (2.279); Nova Olinda do Norte (2.254); Urucurituba (2.202); Barreirinha (2.058); Novo Airão (2.013); Beruri (1.909); Maraã (1.815); Urucará (1.780); Anori (1.769); Amaturá (1.713); Tapauá (1.670); Santo Antônio do Içá (1.578); Uarini (1.578); Nhamundá (1.544); Anamã (1.512); Borba (1.431); Envira (1.404); Novo Aripuanã (1.391); Codajás (1.344); São Sebastião do Uatumã (1.342); Manaquiri (1.331); Fonte Boa (1.303); Jutaí (1.282); Guajará (1.267); Silves (1.224); Tonantins (1.107); Canutama (1.025); Apuí (894); Juruá (845); Careiro da Várzea (817); Boa Vista do Ramos (803); Japurá (763); Itamarati (715) e Caapiranga (539).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.009 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.279.

A lista inclui Manacapuru (275); Parintins (289); Itacoatiara (255); Coari (183); Tefé (156); Iranduba (121); Tabatinga (113); Humaitá (116); São Gabriel da Cachoeira (94); Maués (84); Presidente Figueiredo (88); Autazes (80); Lábrea (64); Benjamin Constant (64); Nova Olinda do Norte (55); Manicoré (56); Careiro (76); Barcelos (51); Rio Preto da Eva (58); Borba (43); São Paulo de Olivença (54); Barreirinha (52); Urucará (47); Santo Antônio do Içá (35); Alvarães (33); Santa Isabel do Rio Negro (40); Manaquiri (40); Carauari (39); Fonte Boa (29); Tonantins (33); Anori (29); Novo Airão (28); Beruri (31); Nhamundá (30); Jutaí (32); Boca do Acre (21); Itapiranga (26); Novo Aripuanã (24); Guajará (20); Urucurituba (27); Tapauá (19); Uarini (22); Eirunepé (20); Ipixuna (16); Pauini (17); Caapiranga (19); Apuí (18); Codajás (18); Silves (21); Amaturá (15); Boa Vista do Ramos (11); Maraã (12); São Sebastião do Uatumã (17); Juruá (13); Canutama (8); Itamarati (9); Careiro da Várzea (13); Atalaia do Norte (7); Japurá (7); Anamã (4) e Envira (2).