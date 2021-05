Amazonas registra 22,3 mil denúncias feitas pela população LGBTQIA+

Manaus/AM - O Amazonas registrou 22,3 mil boletins de ocorrência feitos pela população LGBTQIA +, entre março de 2020 e março de 2021, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Os casos podem ser denunciados pelo site da delegaciainterativa.com.br e as ocorrências envolvendo gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, transgêneros e bigêneros representaram 9,1% do total de B.Os do período.

