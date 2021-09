Amazonas registra 21 novos casos e 1 óbito por covid-19

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou 21 novos casos de Covid-19, totalizando 426.339 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foi confirmado 1 óbito por Covid-19, ocorrido no domingo (26), elevando para 13.720 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no domingo (26), não foi registrado sepultamento pela Covid-19.

O boletim acrescenta ainda que 826 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,19% dos casos confirmados ativos.

Municípios – Dos 426.339 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (27/09), 204.155 são de Manaus (47,88%) e 222.184 do interior do estado (52,12%).

A capital, Manaus, tem 12 novos casos confirmados. No interior, os 21 municípios que têm casos novos registrados são Itacoatiara (5), Atalaia do Norte (2), Boa Vista do Ramos (1) e Manaquiri (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.457 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.263. Há 1 novo óbito em Boa Vista dos Ramos.