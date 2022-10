Amazonas registra 20 novos casos da doença da urina preta

Dos 89 casos confirmados, Itacoatiara tem a maioria dos infectados, com 52, Manaus (18), Careiro da Várzea (4), Manacapuru (3), Parintins (3), Itapiranga (2), São Sebastião do Uatumã (2), Borba (2), Urucurituba (2) e Tabatinga (1).

Manaus/AM - O número total de casos da doença da urina preta subiu para 89 no Amazonas, com a confirmação de 20 novos casos, de acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta quinta-feira (13).

