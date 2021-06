Amazonas receberá mais 44 mil doses de vacina nos próximos dias

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira (14), que nos próximos dias, o Amazonas vai receber mais uma remessa de aproximadamente 44 mil doses de vacina que serão entregues para Manaus”, disse o governador.



O município de Manaus vai divulgar um novo calendário de imunização nas próximas horas dando continuidade à vacinação com as doses já entregues pelo Governo do Amazonas.

Foram mais de 3 mil servidores somente do Governo do Amazonas, 57 pontos de vacinação, três em esquema de viradão, abertos durante a noite e madrugada. Do total de vacinas empregadas no mutirão, 62.544 foram aplicadas no sábado e outras 79.189 no domingo. Mais de 16 mil doses foram utilizadas somente entre a noite de sábado e a madrugada do domingo. A cada hora foram aplicadas 4.166 doses, o que equivale a 69 por minuto, uma por segundo.



Das 176 mil doses aplicadas no Brasil no domingo, Manaus corresponde a 46% dessas doses, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da vacinação contra o novo coronavírus, o Amazonas já aplicou 1,5 milhão de doses, e mais de 2 milhões doses já foram distribuídas aos municípios.