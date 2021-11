Amazonas recebe 83.070 doses de vacina contra Covid-19

As doses vão ficar armazenadas até a distribuição para as secretarias municipais de saúde para operacionalização da campanha de vacinação contra Covid-19 de responsabilidade das prefeituras municipais.

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (19), 83.070 doses de vacina contra a Covid-19. O lote é composto pelo imunizante Pfizer e chegou, em voo da Latam, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O carregamento é referente à 134ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

