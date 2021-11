Ex-superintendente no Amazonas quer que Corregedoria investigue diretor-geral da Polícia Federal

Alexandre foi afastado do cargo no Amazonas em abril deste ano, logo após apresentar notícia-crime contra Ricardo Salles. Ele está atualmente na delegacia PF em Volta Redonda (RJ).

Segundo o G1, Alexandre Saraiva afirma que o delegado-geral não citou em seu currículo que já foi assessor especial do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, político que já foi condenado por crime de responsabilidade na gestão de contratos na área de saúde do estado.

