Amazonas recebe 100 mil doses da AstraZeneca nesta sexta

Manaus/Am- O Amazonas recebeu 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca nesta sexta-feira (17). A remessa integra o lote da 148ª pauta de distribuição do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. As doses são destinadas à intensificação da campanha no Estado.



O carregamento chegou às 11h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e foi escoltado por uma equipe da Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), onde as doses são armazenadas.



O Governo do Estado, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras, realiza uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do estado.