Amazonas: Pacientes crônicos recebem cuidado multiprofissional em casa

Manaus/AM - Cerca de 400 pacientes com doenças crônicas são acompanhados pelo Programa "Melhor em Casa", conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na capital. Os pacientes recebem cuidado médico e multiprofissional, com atendimento humanizado no domicílio. Somente até agosto deste ano, foram registrados 20.038 atendimentos, já em 2019 foram 38.799 registrados no sistema E-SUS, do Ministério da Saúde.

De acordo com a nutricionista e gerente do "Melhor em Casa", Leida Bressane, a pesquisa mais recente de satisfação do usuário com o serviço da secretaria apontou 90% de satisfação.

"Temos uma pesquisa de satisfação do usuário onde nós ligamos, aplicamos um questionário. A família ali reflete o que ela sempre tem durante esse acompanhamento pela equipe. Temos mais de 90% de aceitação positiva do nosso programa dessas famílias que estão em acompanhamento hoje", disse.

Atendimento

A equipe verifica os sinais vitais, como pressão, temperatura e saturação sanguínea. Em seguida, a paciente é avaliada pela médica, que a acompanha e verifica como estão os curativos e o estado geral da paciente.

Em seguida, o atendimento do fisioterapeuta oferece alívio na respiração e fortalece a musculatura, atrofiada por conta da doença. Com a dedicação e cuidado, "Clau", como é chamada pelos profissionais de saúde, retribui com sorrisos e colaboração.

Além dos atendimentos, os profissionais preparam os cuidadores para lidar com a rotina diária de cuidados, como a higienização, alimentação e troca de curativos quando necessário.

Equipe e benefícios

Atualmente o serviço, que conta com 12 equipes, atende 381 pacientes com as mais diversas patologias como doenças degenerativas, neurológicas, sequelas de Acidente Vascular Cerebral, Alzheimer, Atrofia Muscular Espinhal (AME), cuidados paliativos, entre outras.

O serviço tem a capacidade de atender até 540 pacientes, com necessidade de reabilitação motora, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica.