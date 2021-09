Amazonas não registra mortes por Covid-19 pela terceira vez neste mês

Manaus/AM - O Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 pela terceira vez neste mês e quinta durante o ano inteiro, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). As quatro primeiras ocasiões em que o Estado não registrou óbito por Covid-19, este ano, foram nos dias 7 de julho, 18 de agosto, 1º e 10 de setembro.

Os indicadores constam no Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 527, desta segunda-feira (13), que também informa o diagnóstico de 59 novos casos de Covid-19, totalizando 425.625 casos da doença no Estado.

Conforme o boletim, não foram registrados óbitos por Covid-19, nem ocorridos no domingo (12/09) nem encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial. O total de mortes por Covid-19 no Estado é de 13.705.

Na capital, segundo dados da Prefeitura de Manaus, no domingo (12/09), nenhum sepultamento por Covid-19 foi registrado. O boletim acrescenta, ainda, que 46.205 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,85 dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 129 pacientes internados em Manaus, sendo 69 em leitos clínicos (4 na rede privada e 65 na rede pública) e 60 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (10 na rede privada e 50 na rede pública).

Há, ainda, outros 16 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 14 estão em leitos clínicos (2 na rede privada e 12 na rede pública) e 2 estão em UTI (1 na rede privada e 1 na rede pública).

No boletim consta, também, que há outros 7 pacientes internados com Covid-19, em leitos clínicos, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-RCP a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 669.467 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 545.600.

Municípios – Dos 425.625 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (13/09), 203.733 são de Manaus (47,87%) e 221.892 do interior do estado (52,13%).

A capital, Manaus, tem 39 novos casos confirmados. No interior, os 6 municípios que têm casos novos registrados são: Itacoatiara (8), Borba (4), Anamã (3), Autazes (2), São Paulo de Olivença (2) e Careiro (1)

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.450 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.255.