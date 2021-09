Defensoria abre concurso com salário de R$ 14,6 mil no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou, nesta segunda-feira (13), o concurso público com preenchimento de 05 vagas imediatas para a classe inicial da carreira de Defensor(a) Público(a) do Estado. A remuneração chega a R$ 14.600,30 e terá a Fundação Carlos Chagas – FCC como banca organizadora do certame (http://www.concursosfcc.com.br/).

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 20 de setembro de 2021 às 14h do dia 22 de outubro de 2021. A taxa de inscrição é de R$ 280,00. Além disso, a Prova Escrita Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro de 2021.