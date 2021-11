Amazonas libera 70% do público para partidas de futebol na Arena da Amazônia

Manaus/AM - O Amazonas liberou 70% do público na Arena da Amazônia para as partidas do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que inicia nesta quinta-feira (25), com rodada dupla no estádio. Com a portaria divulgada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a Arena terá capacidade liberada para receber até 31,5 mil torcedores. A determinação servirá para todos os eventos desportivos realizados no estado.

De acordo com os protocolos, entre as obrigações para os jogos do Torneio Internacional de Futebol Feminino, está a aquisição do ingresso e credenciamento para acesso ao local do evento somente aos que tenham completado o esquema vacinal da Covid-19, com duas doses ou dose única da vacina contra a doença.

Público infantil – Conforme a portaria, as crianças com idade abaixo de 12 anos poderão entrar nos eventos esportivos, com termo de responsabilidade devidamente assinado pelos pais ou responsáveis.

O modelo do termo de responsabilidade você encontra para download no site da Faar: http://www.faar.am.gov.br/downloads/

A entrada de adolescentes está permitida, desde que devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis, entre 12 e 18 anos de idade, que tenham completado o ciclo vacinal com duas doses.