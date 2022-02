Amazonas Energia é investigada pelo MP por cobrança dobrada de medidores

“Diante dessa notícia divulgada na imprensa de eventual dano ao consumidor, o Ministério Público instaurou inquérito civil público para apurar, em toda sua plenitude, essa situação, desde 2020. Vamos ao junto aos órgãos competentes, Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas)e Procon (Instituto de Defesa do Consumidor), para apurar o que de fato está ocorrendo”, afirma o Promotor de Justiça Edilson Queiroz Martins, titular da 51ª Promotoria de Justiça do Consumidor (51ªProdecon).

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou, na última segunda-feira (14), um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na medição do consumo de eletricidade de residências em diversos bairros de Manaus depois da troca de mais de dez mil medidores feita pela Amazonas Distribuidora de Energia, entre os dias 17 e 21 de janeiro deste ano.

