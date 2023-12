Amazonas é disputado por facções de países vizinhos, aponta estudo

Já a facção Clã-Chuquizuta oriundo de Santa Rosa de Yavari, no Peru, entrou pelo tríplice fronteira do Amazonas e tem atuado em Tabatinga.

Uma investigação jornalística chamada "Narco Files: a nova ordem do crime" da qual o site UOL fez parte, cita que as autoridades colombianas acreditam que os grupos estrangeiros cruzam a fronteira de barco pelo rio Vaupés e seguem pelo Rio Negro onde também extorquem garimpeiros.

O estudo Cartografia da Violência na Amazônia, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estariam no Amazonas fazendo negociações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Manaus/AM - A guerra entre facções criminosas pela disputa de território é algo comum no Brasil, mas um estudo sobre a violência na Amazônia apontou que ao menos dez facções de quatro países vizinhos cruzaram a fronteira para travar disputas por território na Amazônia Legal, sendo que duas dessas facções estão em regiões do Amazonas.

