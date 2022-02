Amazonas apresenta menor taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, diz Fiocruz

Manaus/AM - O Amazonas apresenta a menor taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid-19 do Brasil, segundo o último boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). No período analisado, o Amazonas caiu 22 pontos percentuais, passando de uma taxa de ocupação de 54% para 32%.

O painel de monitoramento da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que mostra a disponibilidade dos leitos em tempo real, aponta que a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid na capital caiu para 19,55% neste sábado (26), com 26 pacientes internados, e a ocupação de leitos clínicos Covid está em 10,22%, com 47 internações.

Já no interior do Amazonas, a ocupação dos leitos clínicos Covid está em 4%, com 17 pacientes internados, e não há nenhuma pessoa internada nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) dos 61 municípios do estado.

Conforme o relatório divulgado na quinta-feira (24) pela Fiocruz, os dados relativos às taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS) obtidos na noite de 21 de fevereiro confirmam a tendência de melhora no indicador verificada na semana anterior.

Hospitalizações – Nas hospitalizações, houve redução de 63% na capital e 68% no interior no período analisado de 14 dias. Foram registradas 2.009 hospitalizações por Covid-19 em 2022. Dessas, 53% (1.066/2.009) eram de idosos acima de 60 anos e 37% (740/2.009) em pacientes com idade de 20 a 59 anos. Já os pacientes com idade abaixo de 20 anos representam 10% (203/2.009).

Leitos – A capacidade instalada da rede estadual de saúde na capital é de 443 leitos de UTI, 310 UTI Geral e 133 UTI Covid-19, incluindo adultos e pediátricos; e 2.219 leitos clínicos, com 1.759 leitos clínicos gerais e 460 Covid-19. A SES-AM ressalta que as porcentagens de ocupação dos leitos são dinâmicas e mudam a todo momento, conforme a reorganização da rede de saúde, com a abertura de novos leitos e a alta de pacientes, que ocorrem todos os dias.