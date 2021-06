Amazonas apresenta estabilidade na transmissão de Covid-19, diz FVS

Manaus/AM - O Amazonas apresenta estabilidade na transmissão de Covid-19, tendo a taxa de transmissibilidade, conhecida como R, de 0,98. Ou seja: a cada 100 pessoas doentes pelo novo coronavírus, outras 98 são infectadas.

Apesar do cenário epidemiológico estável, o estado permanece na fase 3 (laranja), de risco moderado, e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta para que sejam mantidas todas as medidas de prevenção, incluindo a vacinação contra a Covid-19.

Dados consolidados pela Sala de Situação de Saúde, instalada na FVS-AM, apontam que o Amazonas apresenta uma média de 500 novos casos confirmados de Covid-19 diariamente.

Até esta terça-feira (29), 1,9 milhão de doses contra a Covid-19 já foram aplicadas. São 69,6% da população contemplada com a vacina que já tomaram a primeira dose, sendo que 40,8% destas já vacinaram com a segunda dose.

Vacina Amazonas – Nesta terça-feira (29), o Amazonas realiza, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), o mutirão Vacina Amazonas, para o público com idade a partir dos 28 anos, na capital do estado.