Sine Amazonas divulga 76 vagas de emprego para esta quarta; confira

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga 76 vagas de emprego para esta quarta-feira (30) em diversas áreas de atuação. Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, proativo, disciplinado, boa comunicação, bom desempenho, inglês intermediário, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração ou Contabilidade; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área administrativa e fiscal, boa comunicação, habilidade de escrita, possuir conhecimento da legislação, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE PLACA SMD

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, informática básica, TBO, leitura de componentes, 5S, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, boa educação, proativo, com disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO PROFISSIONAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência comprovada como Cozinheiro ou Chefe de Cozinha, experiência em usar ferramentas de corte, utensílios de cozinha e confeitaria, conhecimento de diversos procedimentos e métodos culinários (grelhar, assar, ferver, etc), capacidade de seguir todos os procedimentos sanitários, trabalhar em equipe, ótima habilidade de comunicação, excelente condição física e energia, diploma de curso médio ou equivalente, diploma de gastronomia será um diferencial, com disponibilidade de horário, experiência em A La Carte e Buffet Self Service, especialista em frutos do mar, carnes, peixes, massas, saladas, Molhos, sobremesas, documentação completo e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência comprovada como auxiliar de cozinha, experiência em saladas, tábuas de frios, molhos, forno e fogão, conhecimento de diversos procedimentos e métodos culinários (grelhar, assar, ferver, etc.), capacidade de seguir todos os procedimentos sanitários, trabalhar em equipe, ótimas habilidades de comunicação, excelente condição física e energia, diploma de curso médio ou equivalente, diploma de gastronomia será um diferencial, experiência em A La Carte e Buffet Self Service, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência em fabricação de pães especiais, artesanais de fermentação natural ou não, bolos, doces, pizzas, salgados em geral, familiaridade com todos os equipamentos de padaria, conhecimento de práticas de segurança alimentar, flexibilidade de horário, espírito de equipe, fabricação de massas especiais, pães rústicos, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, bolachas, roscas, biscoitos, folhados, fermentados, semi-folhados, bolos, entre outros, recomendar e desenvolver receitas para a renovação da produção, responsável juntamente com a equipe de produção pela higiene e limpeza dos equipamentos, utensílios e o setor de trabalho, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área de alimento perecível, curso desejável de vendas, atendimento ao cliente e negociação, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência na área, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Arquitetura; Sem experiência. OBS: Ter domínio das ciências exatas, ter capacidade de trabalhar em equipe e de se comunicar, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: CUMIM

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência mínima de 06 meses, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Com experiência mínima de 06 meses, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área; OBS: Possuir experiência em trabalho com Chopp, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: FARMACÊUTICO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia; Com experiência na área. OBS: Com experiência mínima de 02 anos, CRF ativo, experiência em conhecimento em medicamentos, informática básica, dinâmico, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA (O)

Escolaridade: Ensino Fundamental; Com experiência na área. OBS: Que tenha habilidade em máquina industrial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Que tenha experiência na área, curso de CorelDraw, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Que tenha experiência no ramo de confecção, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto; Com experiência na área. OBS: CNH categoria E, carteira remunerada, MOPP, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERRALHEIRO/ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto; Com experiência na área. OBS: Ter conhecimento em solda, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TESTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência no segmento eletroeletrônico, leitura de componentes, informática ou TBO, teste manuais ou automáticos de aparelhos eletroeletrônicos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: ALIMENTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: RESERVA DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS. Experiência na função e no segmento eletroeletrônico, rotinas de produção com produtos de médio e grande porte, manuseio de placas, componentes e materiais sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência na função de operador de produção, esperado ter noções em linhas de som e ou caixa acústica, rotinas em produção com produtos de médio e grande porte, curso de TBO, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação e currículo atualizado.

05 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com experiência na área. OBS: Experiência na função de inspeção e revisão de placas eletrônicas; cursos de leitura de componentes, informática, TBO, experiência com aparelhos roteadores/modens, manuseio de placas, conexão de componentes e habilidades com solda no processo de SMD/SMT, disponibilidade para trabalhar em turnos, documentação completa e currículo atualizado.