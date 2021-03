Amazonas analisou mais de 19 mil amostras de água para consumo em 2020

Manaus/AM - O Amazonas realizou, em 2020, a coleta de 19.073 amostras para análise laboratorial de potabilidade da água distribuída e consumida pela população do estado.

Com a análise dessas características, as equipes buscam garantir à população o acesso à água de qualidade, compatível com o padrão de potabilidade estabelecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS-MS). Dos 36 municípios que possuem laboratórios de vigilância da qualidade da água com o Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) implantado, nove municípios atingiram a meta. São eles: Atalaia do Norte, Barreirinha, Coari, Codajás, Manaus, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tefé.

Das 19.073 amostras de água analisadas em 2020, foram 7.317 análises para coliformes, 4.865 para cloro, 6.891 para turbidez.