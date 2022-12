Amazonas amplia em mais de 50% o total de vacinas aplicadas contra Covid-19

Manaus/AM - Com um aumento de 56% no total de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas até outubro, sem contar os dois últimos meses do ano, o Amazonas chega ao fim de 2022 apresentando avanço na cobertura vacinal contra a doença e caminhando para controlar a pandemia no estado.

No Amazonas, a coordenação das estratégias de vacinação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) que apresenta balanço das ações realizadas ao longo do ano.

O ano de 2022 iniciou com a aplicação de 5,4 milhões de doses da vacina e passou para mais de 8,5 milhões na primeira quinzena de dezembro. O monitoramento da vacinação incluiu visitas técnicas, aos municípios do interior do estado, e treinamento para atualização das aplicações dos imunizantes, quanto ao preparo e manuseio deles.

Em ações diversificadas, as equipes técnicas da FVS-RCP atuaram em mutirões, ações itinerantes de vacinação, suporte aos municípios, inserindo a vacinação em locais diferentes das unidades básicas de saúde, como supermercados, shoppings, shows musicais e Copa do Mundo, facilitando o acesso à vacinação.

Foram mais de 9,8 milhões de doses de vacina distribuídas contemplando a idade mínima de 6 meses de vida para a vacinação.

Ainda no enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Vigilância em Saúde fortaleceu o monitoramento contínuo das notificações e investigação; o diagnóstico laboratorial pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), a fiscalização de protocolos de prevenção e cumprimento de decretos estaduais e das condições sanitárias dos trabalhadores no contexto da pandemia.

Foi fortalecida também a prestação de informações corretas e transparentes na comunicação, em tempo hábil, do cenário epidemiológico da doença para a população, promovendo ações de divulgação e orientação como estratégia de prevenção à Covid-19.

Laboratórios

Em 2022, foram 120 mil exames realizados pelo Lacen-AM e 199 mil procedimentos pelo Laboratório de Fronteiras (Lafron). Foram implantados o sequenciamento genômico para Covid-19 no Lacen-AM, além do diagnóstico de Mpox, também no Lacen-AM, e de esporotricose, Covid-19, arboviroses, vírus respiratórios e detecções de ILTB junto pelo Lafron.

Outras ações

Outro destaque é a inauguração da Sala de Situação em Saúde do Alto Solimões e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), em Tabatinga, para monitoramento de eventos de interesse de saúde pública na Tríplice Fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil.

Foi implantada a referência técnica em Saúde do Trabalhador em cinco municípios. Houve distribuição de material permanente para os 62 municípios do estado. O setor de ensino e pesquisa participou de produção científica sobre mosquiteiros para controle de malária, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro. A plataforma de Ensino a Distância (EaD) chegou a marca de 7 mil inscritos.