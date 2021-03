Amazonas alinha ações com municípios para ampliar vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), iniciou, nesta quarta-feira (17), alinhamento com secretarias municipais do interior do Estado sobre procedimentos para ampliar a vacinação contra a Covid-19 e melhorar o fluxo de entrega dos imunizantes. A reunião ocorreu de forma on-line com a participação de mais de 50% dos municípios, representados pelos profissionais envolvidos no processo de imunização e gestão no enfrentamento à Covid-19.

Foram tratados assuntos como a importância da atualização diária de informações das doses aplicadas pelas prefeituras. Para oferecer transparência e avaliar o desempenho de cada cidade, os dados sobre distribuição de doses e as suas aplicações na população amazonense estão disponíveis no site da fundação (www.fvs.am.gov.br), com o título “vacinômetro”. O sistema é atualizado diariamente, a partir dos números repassados pelos municípios.

Os municípios de Atalaia do Norte, Guajará, Maraã, Pauini, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Urucará estavam com pendências para buscar as vacinas, mas já agendaram a retirada das doses remanescentes para esta quinta-feira (18).

Entre os estados brasileiros e o Distrito Federal, o Amazonas é o que mais aplicou doses dos imunizantes, segundo dados de um ranking elaborado por um consórcio de veículos de imprensa. Até o momento, 8,57% da população no estado foi vacinada.