Aluno da UEA pode prever, com Inteligência Artificial, cota dos rios da Amazônia

Manaus/AM - Com o uso da Inteligência Artificial, o aluno de Engenharia da Computação João Filipe Brandão, da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), encontrou uma alternativa para melhor prever a cota dos rios da bacia Amazônica. A solução, investigada no âmbito do projeto Academia Stem, traz impactos diretos para a população, a fim de auxiliar no planejamento, redução e mitigação dos efeitos dos desastres naturais relacionados aos eventos de secas e enchentes na região Amazônica.

Sob a orientação dos professores doutores Francis Wagner Correia e Elloá Guedes, o artigo científico intitulado “Uma análise comparativa de redes neurais artificiais na previsão de cota de rios para a bacia do Rio Madeira”, será apresentado pelo aluno no Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (Eniac), em Belo Horizonte (MG), no mês de setembro.

“O projeto Academia Stem auxiliou muito no desenvolvimento do artigo, oferecendo suporte técnico e auxílio de professores para quaisquer dúvidas que tive durante o processo. Vale ressaltar que essa publicação é o aprimoramento de um outro trabalho apresentado no Amazon Stem Academy Conference (ASAC 22) intitulado “Uma aplicação da ciência de dados na análise da cota e descarga da Bacia do Rio Madeira”, explicou João Filipe.

O orientador do artigo científico, professor Francis Wagner Correia, explicou que o Pilar Permanência/Academia Stem contribui, de forma significativa, para o desenvolvimento dos acadêmicos na elaboração de pesquisas científica, tecnológica e inovação voltadas a soluções de problemas que impactam a vida das pessoas, principalmente aqueles relacionados aos eventos extremos climáticos e, desta forma, contribuindo para a qualidade de vida da sociedade.