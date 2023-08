Boi Caprichoso recebe premiação de Bicampeão Sustentável do Festival de Parintins

Manaus/AM - Bicampeão Sustentável do 56° Festival Folclórico de Parintins, o boi Caprichoso recebeu, nesta quinta-feira (24), o prêmio da competição de reciclagem do projeto “Recicla, Galera”.

Durante os três dias de Festival, a galera do touro negro de Parintins destinou um total de 1.017,4 quilos de resíduos para a reciclagem, garantindo o título e o prêmio de R$ 20 mil, para serem investidos pela agremiação.

A solenidade foi realizada no Curral Zeca Xibelão, com a entrega de quatro bebedouros industriais de 100 litros, três bebedouros de mesa e três carrinhos de mão. As aquisições visam diminuir o consumo de plásticos e facilitar o transporte de resíduos gerados no galpão.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, agradeceu as parcerias e disse que o Caprichoso sempre se empenhou nas disputas que participa, inclusive a do “Recicla, Galera”.

Recicla, Galera 2023

O duelo de reciclagem entre as galeras dos bumbás é uma das frentes do “Recicla, Galera”, iniciativa que reúne diferentes frentes de trabalho, no intuito de fazer um Festival Folclórico de Parintins mais sustentável, incentivado a destinação correta de resíduos e o fortalecimento da categoria de catadores do município.

Na edição de 2023, o projeto espalhou pela cidade 36 ecopontos, para servirem de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de materiais recicláveis durante e após o Festival. Destacou-se ainda o investimento de R$ 90 mil para equipar e estruturar os trabalhos da Ascalpin.

Somando os resíduos destinados aos ecopontos e o total coletado pelas galeras no duelo de reciclagem, o “Recicla, Galera” 2023 atingiu a marca de 5,8 toneladas de materiais destinados para reciclagem. O montante ampliou a geração de renda de catadores e tricicleiros envolvidos na ação.