Aleam aprova empréstimo de R$ 395 milhões para Governo do Amazonas

Manaus/AM - Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovaram empréstimo de R$ 395 milhões para o Governo do Amazonas. O PL de nº 1210/2023, oriundo da Mensagem Governamental (MG) nº 142/2023, autoriza o Governo do Amazonas a firmar um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.

O valor servirá para executar as ações do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (PADEAM 2), com o objetivo de ampliar a oferta de vagas de matrículas e melhorar a qualidade da educação do Amazonas. A contrapartida do Estado será de U$ 20 milhões.

A secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, ressaltou os investimentos do Governo do Amazonas na educação, nos últimos quatro anos, que têm resultado na elevação da qualidade do ensino, na valorização dos profissionais da rede estadual, bem como na infraestrutura das escolas. De acordo com ela, a aprovação para o financiamento junto ao BID fortalecerá ainda mais os avanços educacionais no Amazonas. O valor foi aprovado nessa terça-feira (12).

Com o financiamento do BID, o governo irá expandir a infraestrutura educacional, com a construção de 22 novas unidades escolares, o que deve gerar mais de oito mil novas vagas, além de melhorar os índices educacionais na região.

A Lei agora avança para aprovação da União, onde será avaliado pelos senadores para que o Amazonas possa utilizar os recursos financeiros destinados, impulsionando o desenvolvimento da rede pública de ensino.