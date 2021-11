Aglomeração e poucas pessoas vacinadas causam surto de covid em município do Amazonas

Com poucas pessoas vacinadas e aglomeração em eventos, o município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, enfrenta um surto de covid-19. A baixa vacinação se deve ao fato do município ter grande percentual de indígenas, que por crença religiosa não se vacina.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) a taxa de cobertura vacinal da cidade é baixa: apenas 21 mil dos 46 mil moradores, ou seja, menos da metade da população está vacinada facilitando a contaminação.

"A grande resistência à vacina aqui ocorre devido à questão cultural, às fakes news e, principalmente, por muitos terem tido reação na primeira dose da vacina, com a qual chegamos a ter 82% de cobertura. Tivemos uma queda significativa para o esquema completo." Adelaide Amorim, secretária de Saúde de São Gabriel da Cachoeira à UOL.

Em setembro, meses antes do surto, uma equipe da Fiocruz Amazônia fez estudos sobre a probabilidade da nova variante da Índia estar em circulação no estado. Cerca de 95% das amostras colhidas no estado são da variante delta.

Equipes do FVS-AM e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) foram enviadas para São Gabriel da Cachoeira para estudar esse novo surto na região.

Agora, a prefeitura do município publicou um decreto para exigir a vacinação como item obrigatório para acesso a eventos públicos. Comerciantes e donos de clubes também passaram a exigir o cartão de vacina.