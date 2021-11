Cetam abre mais de 7,2 mil vagas para cursos técnicos neste domingo

Manaus/AM - Abre neste domingo (28) mais de 7,2 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas no Cetam. Os interessados devem se inscrever a partir de amanhã (28) até 12 de dezembro, das 10h às 16h, exclusivamente pela internet http:/www.concursoscopec.com.br.

Estão sendo ofertadas, no total, 7.240 vagas. Dessas, 2.520 são para a capital e 4.720 para o interior do Amazonas. Em Manaus, o Cetam disponibilizará 26 cursos técnicos e 13 especializações. Para os municípios, serão 35 cursos técnicos e 6 especializações que atenderão oito cidades.

Neste ano não será cobrada taxa de inscrição, e o candidato não precisará fazer prova para disputar uma das vagas. A seleção se dará pelo coeficiente de rendimento do histórico escolar. Caso não conste o coeficiente, deverão ser informadas as notas obtidas nas disciplinas existentes no histórico escolar.

O resultado final será divulgado dia 7 de janeiro de 2022, nos sites da Copec e do Cetam, assim como o edital de convocação para matrícula, que estará disponível dia 10 de janeiro. A entrega de documentos para a efetivação de matrícula acontecerá no período de 17 a 24 de janeiro de 2022. As aulas iniciarão dia 15 de março do próximo ano e serão na modalidade presencial.