Adolescentes são espancados por populares dentro de canoa após assalto no Amazonas

Amazonas - Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram agredidos por populares após cometerem um assalto em um posto de combustíveis no município de Eirunepé, no Amazonas. Eles estavam com uma faca, e após o ato criminoso, tentaram fugir em uma canoa, mas foram capturados tiveram aos mãos amarradas.

O assalto aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. A dupla roubou um celular e R$ 180, em espécie. Os menores foram encaminhados à delegacia do município. O delegado contou que a dupla tem o costume de praticar roubas na Comunidade Vila Gomes, do outro lado do Rio Juruá.

Os adolescentes foram encaminhados à DEP de Eirunepé, onde permanecerão à disposição da Justiça.