Adolescente de 14 anos é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Manaus

Manaus/AM - Um menor, de 14 anos, foi apreendido pelo crime de furto, por policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nessa sexta-feira (21), na Rua Prata, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Por volta das 10h, a guarnição avistou o adolescente com uma furadeira e um jogo de ferramentas. O menor foi abordado e relatou à polícia que havia furtado os produtos. Em seguida levou a guarnição até o local que cometeu o ilícito, logo que chegaram a vítima reconheceu seus produtos e informou que, além da furadeira e do jogo de ferramentas, o suspeito havia levado mais outros materiais. Em razão da informação, a polícia acompanhou o menor até o local onde estava o restante do produto do furto. Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e apresentado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais

