Omar Aziz critica Bolsonaro por aglomeração: ‘vá onde tem vacina’

Manaus/AM - Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro por aglomerar e não usar máscara. Ele também criticou o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello.

Ainda neste sábado, o presidente Bolsonaro foi multado por aglomerar com simpatizantes na cidade de Açailândia, no Maranhão. “O presidente esteve acompanhado de sua comitiva, todo mundo sem máscara, brincando com a sorte e levando as pessoas que veem aqui a acreditar que estamos vivendo na normalidade. Presidente Bolsonaro, pegue o avião e vai lá, vai na China, vai nos Estados Unidos, vai onde tem vacina”, observou Omar Aziz.

Após ser notificado da multa, Bolsonaro tem um prazo de 15 dias para se justificar. O valor da multa pode variar entre R$ 1 mil e R$ 1 milhão.

Aziz ainda fez duras críticas ao uso de cloroquina e à vacinação que tem caminhado a passos lentos no país. “Queremos saber quem idealizou a cloroquina. Queremos saber quem foi que teve a ideia daquele decreto para colocar na bula da cloroquina [que o medicamento combate a Covid]. Alguém redigiu aquilo, queremos saber quem", disse Omar Aziz.

E continuou: “O ministro Pazuello disse que falava com o presidente uma vez por semana ou até a cada 15 dias. Fui governador no Amazonas e ligava todo dia para o secretário quando tinha rebelião. Em vez de fazer brincadeirinha, fazer live agredindo os outros, ficar ameaçando os outros, ligava para todos os parceiros do Brasil. O Brasil tem um potencial grande, temos a maior floresta do mundo. É só impor. Não fizeram isso, foram omissos. Está morrendo gente porque nós não estamos imunizando ninguém”, disse o senador.

A CPI investiga a gestão de medidas durante a pandemia ddo coronavírus. Assuntos relacionados ao uso da cloroquina, compra de vacina e desvio de verbas são debatidos. Já passaram pela CPI os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e o último, Eduardo Pazuello.

Na próxima terça-feira (25), a CPI irá sabatinar a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Na quarta (26), o colegiado irá analisar apenas requerimentos já protocolados. Na quinta (27), será a vez do depoimento de Élcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde.